Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 16 января Облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха максимальная днем -5, +1°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха утром -3..-5°C, днем -2..-4°C, вечером -5..-7°C.

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▪ Опубликовано 16.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33132 | Новости в RSS.

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