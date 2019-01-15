В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды

По состоянию на 15 января на Днепре, Березине, Соже, Припяти, большем протяжении Западной Двины и отдельных участках Немана наблюдается ледостав толщиной 4-27 см, однако почти повсеместно в ледяном покрове отмечаются полыньи. На реках бассейнов Вилии и Западного Буга сохраняются забереги и шугоход. На водоемах толщина ледяного покрова составляет 18-29 см.

На реках отмечаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-7 см.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Немане у д. Белица, притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец и притоке Припяти реке Случь у д. Ленин.

В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды, в связи с чем на притоке Немана реке Щара у г. Слоним и притоке Припяти канале Бычок уровни воды превысят отметки выхода воды на пойму, ледовая обстановка на большинстве рек существенно не изменится.