Метеоновости
В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды
По состоянию на 15 января на Днепре, Березине, Соже, Припяти, большем протяжении Западной Двины и отдельных участках Немана наблюдается ледостав толщиной 4-27 см, однако почти повсеместно в ледяном покрове отмечаются полыньи. На реках бассейнов Вилии и Западного Буга сохраняются забереги и шугоход. На водоемах толщина ледяного покрова составляет 18-29 см.
На реках отмечаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-7 см.
Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Немане у д. Белица, притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец и притоке Припяти реке Случь у д. Ленин.
В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды, в связи с чем на притоке Немана реке Щара у г. Слоним и притоке Припяти канале Бычок уровни воды превысят отметки выхода воды на пойму, ледовая обстановка на большинстве рек существенно не изменится.
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▪ Опубликовано 15.01.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33130
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