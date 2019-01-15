Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 15 января Облачно с прояснениями. Временами снег, в отдельных районах метель. На дорогах местами гололедица. Ветер западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -1..-6 °С. В Минске: временами снег (вероятность осадков 80-90%), слабая метель. Температура воздуха утром -4..-5°С, днем около -4 °С, вечером -4..-6°С.

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▪ Опубликовано 15.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33128 | Новости в RSS.

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