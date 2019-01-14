Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 14 января Облачно. Временами осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, с переходом на западный, северо-западный порывистый, по западу страны в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -3, +3°С. В Минске: временами осадки (мокрый снег, дождь)(вероятность осадков 80-90%). Слабый гололед. Ветер южный, с переходом на западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха утром около 0°С, днем 0, +1°С, вечером около 0°С.

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▪ Опубликовано 14.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33125 | Новости в RSS.

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