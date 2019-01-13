Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 января Облачно. Временами осадки (снег, мокрый снег, по Брестской и Гродненской областям переходящий в дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха -4.. +2°C. В Минске:временами осадки (снег, мокрый снег)(вероятность осадков 80-90%). Ветер юго-западный, южный умеренный до порывистого. Температура воздуха на протяжении дня -1..+1°C.

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▪ Опубликовано 13.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33124 | Новости в RSS.

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