Прогноз на 12-14 января. 13 января потеплеет и пройдут осадки

12 января погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с северо-запада Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью временами снег, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег. Местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -6..-12°С, по юго-востоку -13..-18°С, максимальная - днем -5..+1°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем – расти.

13 января на территорию Беларуси ожидается перемещение фронтальных разделов и теплых воздушных масс с Западной Европы. Ночью местами, а по Гродненской и Брестской областям на большей части территории кратковременный снег, днем временами осадки (снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, максимальная - днем -4..+2°С.

14 января погоду в республике будет определять очередная система фронтов от северо-атлантического циклона с центром над Эстонией. Временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -2..+4°С.