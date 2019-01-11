Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 11 января Облачно с прояснениями. Местами по республике небольшой снег, во второй половине дня во многих районах Гродненской и Витебской областей снег, слабая метель. Утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, по северо-западу страны порывистый. Максимальная температура воздуха -5.. -11°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -13 -15°С, днем -9 -11°С, вечером -8 -10°С.

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▪ Опубликовано 11.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33119 | Новости в RSS.

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