Прогноз на 11-13 января. Завтра еще холодно

11 января погоду в Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном влажном воздухе, во второй половине дня по северо-западу страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по республике пройдет небольшой снег, во второй половине дня на большей части территории Гродненской и Витебской областей снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный, по северо-западу страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -10..-15°С, при прояснениях -16..-20°С, максимальная днем -5..-11°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится,утром и днем будет падать.

12 января погоду в стране будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с северо-запада Европы. На большей части территории республики пройдет кратковременный снег. Местами слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, ночью в отдельных районах по Брестской области – сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-11°С, по востоку -12..-15°С, максимальная - днем 0..-6°С.

13 января на территорию республики ожидается перемещение фронтальных разделов и теплых воздушных масс с Западной Европы. На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед,на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, при прояснениях до -8°С, максимальная - днем -3..+3°С.