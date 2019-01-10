На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров толщиной 17-29 см

По состоянию на 10 января ледостав и ледостав с полыньями отмечается на Днепре, Березине, Соже, Припяти, большем протяжении Западной Двины и отдельных участках Немана. На реках бассейнов Вилии и Западного Буга сохраняются забереги и шугоход.

На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров толщиной 17-29 см.

На реках отмечаются резкие (до 85 см за сутки) колебания уровней воды, обусловленные зажорами льда.

На притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.

В ближайшие дни в ледовом и уровенном режимах рек существенных изменений не произойдет.