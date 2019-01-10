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На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров толщиной 17-29 см
По состоянию на 10 января ледостав и ледостав с полыньями отмечается на Днепре, Березине, Соже, Припяти, большем протяжении Западной Двины и отдельных участках Немана. На реках бассейнов Вилии и Западного Буга сохраняются забереги и шугоход.
На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров толщиной 17-29 см.
На реках отмечаются резкие (до 85 см за сутки) колебания уровней воды, обусловленные зажорами льда.
На притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.
В ближайшие дни в ледовом и уровенном режимах рек существенных изменений не произойдет.
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▪ Опубликовано 10.01.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33117
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