Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 10 января Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха -7..-13°C. В Минске небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха утром -11..-12°C, днем -9..-11°C, вечером -11..-13°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 10 января »

▪ Опубликовано 10.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33113 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 10 января ».