Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 января Облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха -7..-13°C, по западу -4..-6°C. В Минске небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром -10..-12°C, днем -9..-11°C, вечер -11..-13°C.

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▪ Опубликовано 09.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33110 | Новости в RSS.

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