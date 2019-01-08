Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 8 января Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха -4.. -10°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение дня -6..-8°С.

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▪ Опубликовано 08.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33107 | Новости в RSS.

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