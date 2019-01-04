5 января погоду в Беларуси будет определять циклон, смещающийся с Финляндии на территорию нашей страны. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами снег, в отдельных районах слабая метель, по западу страны местами мокрый снег, налипание мокрого снега, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, днем с переходом на северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..-11°С, максимальная - днем -1..-6°С; в западных районах ночью -2..-4°С, днем 0..+1°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем слабо расти.

6 января республика останется под влиянием теряющего активность циклона, отходящего на юг Украины. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории республики, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток -4..-10°С, ночью по северу при прояснениях до -12°С.

7 января погоду в стране будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт, ночью и утром по юго-востоку еще скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по юго-востоку республики небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северный, днем неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -8..-14°С, при прояснениях -15..-18°С, максимальная - днем -6..-12°С.