В ближайшие дни на реках усилятся ледообразовательные процессы

По состоянию на 4 января ледостав неполный и ледостав с полыньями отмечается на большем протяжении Западной Двины, Днепра, Березины, Сожа и Припяти. Ледяные образования практически отсутствуют на реках бассейнов Вилии, Немана и Западного Буга, большинстве притоков Березины, отдельных притоках Припяти. На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров, отмечается вода на льду.

На реках преобладает рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-8 см, наибольшая (до 17 см за сутки) интенсивность отмечается на реках бассейна Припяти, что обусловлено зажорами льда. На притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.

В ближайшие дни, в связи с понижением температуры воздуха, на реках усилятся ледообразовательные процессы. В уровенном режиме рек будут отмечаться колебания с тенденцией к повышению, в результате чего на притоке Припяти реке Птичь у д. 1-я Слободка уровень воды превысит отметку выхода воды на пойму.