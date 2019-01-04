Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 января. Облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха -1.. -6°С. В Минске: местами по городу небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха на протяжении дня -3.. -5°С.

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▪ Опубликовано 04.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33101 | Новости в RSS.

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