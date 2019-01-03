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Прогноз погоды по Беларуси на день 3 января

синоптическая карта Облачно. Временами снег, мокрый снег, слабая метель. По востоку местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, по западу порывистый. Максимальная температура воздуха 0.. -5°С. В Минске: временами снег (вероятность осадков более 90%), слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха: утром -1..-3°С, днем -2..-4°С, вечером -3..-5°С.


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▪ Опубликовано 03.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33097 | Новости в RSS.

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