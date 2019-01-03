Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 3 января Облачно. Временами снег, мокрый снег, слабая метель. По востоку местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, по западу порывистый. Максимальная температура воздуха 0.. -5°С. В Минске: временами снег (вероятность осадков более 90%), слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха: утром -1..-3°С, днем -2..-4°С, вечером -3..-5°С.

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▪ Опубликовано 03.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33097 | Новости в RSS.

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