Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 января Преобладание облачной погоды. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Утром на юго-востоке страны сохранится туман. Ветер юго-западный ,во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -1.. +5°С. В Минске: временами осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков более 90%). Слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха: утром -1..-2°С, днем 0..+2°С, вечером 0..+1°С.

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▪ Опубликовано 01.01.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33093 | Новости в RSS.

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