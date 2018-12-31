Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 31 декабря Облачно. Временами осадки (дождь, мокрый снег). В первой половине дня на большей части территории сохранится туман. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха -3..+3°C. В Минске: временами осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 70-80%). В первой половине дня туман. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха утром и днем +1..+2°C, вечером 0..-2°C.

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▪ Опубликовано 31.12.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33092 | Новости в RSS.

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