Метеоновости
Наблюдающиеся местами по стране туманы, в период с 22.30 30 декабря (воскресенье) до 4 часов 31 декабря (понедельник), распространятся на большую часть территории республики и сохранятся утром и в первой половине дня 31 декабря (понедельник). Видимость в туманах 100-500 м.
В Минске в период с 22.30 30 декабря (воскресенье) до 4 часов 31 декабря (понедельник) ожидается туман, который сохранится утром и в первой половине дня 31 декабря (понедельник). Видимость в тумане 100-500 м.
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▪ Опубликовано 30.12.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33090
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