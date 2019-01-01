Наблюдающиеся местами по стране туманы, в период с 22.30 30 декабря (воскресенье) до 4 часов 31 декабря (понедельник), распространятся на большую часть территории республики и сохранятся утром и в первой половине дня 31 декабря (понедельник). Видимость в туманах 100-500 м.

В Минске в период с 22.30 30 декабря (воскресенье) до 4 часов 31 декабря (понедельник) ожидается туман, который сохранится утром и в первой половине дня 31 декабря (понедельник). Видимость в тумане 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.