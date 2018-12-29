Прогноз на праздники. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории осадки в виде мокрого снега, дождя

30 декабря (воскресенье)погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по западу скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Ожидается преобладание облачной погоды. Местами по республике небольшой мокрый снег, днем по Брестской и Гродненской областям на большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная - днем -2..+4°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

31 декабря (понедельник) погодные условия в нашей республике будет определять система фронтальных разделов, медленно смещающихся через республику в юго-восточном направлении. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем. Местами слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, днем с переходом на северный 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток -4..+3°С.

1 января (вторник) ночью сохранится влияние фронтов, перемещающихся на соседние районы России, утром и днем республика окажется на южной ветреной периферии обширного североатлантического циклона с центром над Финляндией. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью на большей части территории страны кратковременный снег. Утром и днем во многих районах республики осадки (снег, мокрый снег, по западной половине с дождем). Местами слабый гололед, на дорогах гололедица, днем по востоку метель. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, днем порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная - днем -2..+5°С.