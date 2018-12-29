Метеоновости
Структура льда поменялась, выходить на лед опасно
В настоящее время ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на большем протяжении Днепра, Березины и Припяти, отдельных участках Западной Двины и Сожа. Ледяные образования отсутствуют на реках бассейнов Вилии и Западного Буга, притоках Немана и большинстве притоков Березины. На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров, отмечается вода на льду. Структура льда поменялась, выходить на лед опасно.
На большинстве рек происходит рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-27 см.
В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды. На большинстве рек усиления ледообразовательных процессов не ожидается.
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▪ Опубликовано 29.12.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33084
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