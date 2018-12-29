Структура льда поменялась, выходить на лед опасно

В настоящее время ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на большем протяжении Днепра, Березины и Припяти, отдельных участках Западной Двины и Сожа. Ледяные образования отсутствуют на реках бассейнов Вилии и Западного Буга, притоках Немана и большинстве притоков Березины. На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров, отмечается вода на льду. Структура льда поменялась, выходить на лед опасно.

На большинстве рек происходит рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-27 см.

В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды. На большинстве рек усиления ледообразовательных процессов не ожидается.