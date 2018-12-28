Прогноз на 29-31 декабря. Временами снег, мокрый снег, в южных районах с дождем. Местами гололед, слабый туман, на дорогах гололедица

29 декабря погодные условия на территории Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты, смещающиеся с акватории Балтийского моря. Ожидается преобладание облачной погоды. Во многих районах небольшие кратковременные осадки (в основном снег, мокрый снег). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная - днем -3..+2°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

30-31 декабря погодные условия в нашей республике будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы.

30 декабря ожидается преобладание облачной погоды. Временами снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем. Местами гололед, слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5..+2°С, днем от -2°С по востоку до +4°С по юго-западу страны.

31 декабря ожидается преобладание облачной погоды. Временами снег, мокрый снег, по югу с дождем. Местами гололед, слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, днем с переходом на северный умеренный. Температура воздуха в течение суток -4..+3°С.