Прогноз на 28-30 декабря. Пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу и западу - с дождем

28 декабря погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося через территорию нашей страны. Ожидается преобладание облачной погоды. Пройдет снег, мокрый снег, по юго-западной половине с дождем. Слабые туман и гололед. Местами по востоку страны налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, днем с переходом на северный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха в течение суток -4..+2°С, по юго-западу +3..+5°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем будет расти.

29-30 декабря погодные условия в нашей республике будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы. 29 декабря ночью местами, днем во многих районах республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем по западу с дождем. Местами слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер северный, днем с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по северо-востоку до -9°С, в юго-западных районах 0..+2°С; максимальная - днем от -5°С по юго-востоку до +3°С по западу страны.

30 декабря временами пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем. Местами гололед, слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, по юго-востоку до -6°С, днем от -2°С по востоку до +4°С по юго-западу республики.