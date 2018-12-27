Прогноз погоды по Беларуси на день 27 декабря.

Облачно с прояснениями. Преимущественно по западу страны осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем от -4°C по востоку до +5°C по западу республики.

В Минске Небольшой снег(вероятность осадков 60-70%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром 0..-1°C, днем -1..+1°C, вечером 0..-2°C.