Усиления ледообразовательных процессов на водных объектах не ожидается

В истекший период (20-25 декабря) в ледовой обстановке существенных изменений не произошло.

В настоящее время ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на большем протяжении Западной Двины, Днепра и Березины, отдельных участках Немана, Сожа и Припяти. На реках бассейна Западного Буга и большинстве притоков Немана ледяные образования отсутствуют. На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров.

На реках отмечается в основном рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-24 см.

В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится. Усиления ледообразовательных процессов на водных объектах не ожидается, на реках бассейна Немана будет происходить разрушение ледяных образований.