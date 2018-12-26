Метеоновости
Усиления ледообразовательных процессов на водных объектах не ожидается
В истекший период (20-25 декабря) в ледовой обстановке существенных изменений не произошло.
В настоящее время ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на большем протяжении Западной Двины, Днепра и Березины, отдельных участках Немана, Сожа и Припяти. На реках бассейна Западного Буга и большинстве притоков Немана ледяные образования отсутствуют. На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров.
На реках отмечается в основном рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-24 см.
В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится. Усиления ледообразовательных процессов на водных объектах не ожидается, на реках бассейна Немана будет происходить разрушение ледяных образований.
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▪ Опубликовано 26.12.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33074
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