Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 декабря. Облачно. На большей части территории осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем). Слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха днем -1..+5°С. В Минске: Небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 80-90%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха: утром -1..-3°С, днем +1..+3°С, вечером 0..+2 °С.

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▪ Опубликовано 26.12.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33072 | Новости в RSS.

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