Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 декабря Преобладание облачной погоды. Небольшой снег, по югу мокрый снег. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..-5 °С. В Минске: небольшой снег (вероятность осадков 60-65%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха: утром -3..-5°С, днем -2..-4°С, вечером -3..-5 °С.

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▪ Опубликовано 24.12.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33070 | Новости в RSS.

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