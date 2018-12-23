Прогноз погоды по Беларуси на день 23 декабря

Облачно. На большей части территории осадки (снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем). Местами налипание мокрого снега. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем -4..+2°C.

В Минске временами снег, мокрый снег (вероятность осадков 80-90%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром 0..-1°C, днем около 0°C, вечером -2..-4°C.