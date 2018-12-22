Прогноз на 23-25 декабря. Погоду будут определять поле пониженного атмосферного давления и малоактивные фронтальные разделы

23 декабря погоду Беларуси будет определять циклон, центр которого будет перемещаться через территорию республики на Смоленскую область России. Ожидается пасмурная погода. На большей части территории осадки (снег, мокрый снег, по южной половине с дождем). Местами налипание мокрого снега. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток -4..+2°С. Атмосферное давление будет расти.

24-25 декабря погоду будут определять поле пониженного атмосферного давления и малоактивные фронтальные разделы, смещающиеся с северо-запада Европы.

24 декабря на большей части территории пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, при прояснениях до -10°С, максимальная - днем 0..-7°С.

25 декабря на большей части территории кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях до -11°С, максимальная - днем 0..-7°С.