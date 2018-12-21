Прогноз на 22-24 декабря. На большей части территории снег, мокрый снег, на дорогах гололедица

22 декабря погоду Беларуси будет определять циклон, смещающийся с юга Балтийского моря. Ожидается пасмурная погода. На большей части территории снег, мокрый снег, по юго-западу страны с дождем. Днем местами сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, по юго-западу страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная - в середине дня -2..+3°С, по Брестской области до +5°С. Атмосферное давление будет падать.

23 декабря республика будет оставаться во власти циклона, постепенно уходящего с территории Беларуси на Брянскую область России. Временами будет идти снег, мокрый снег. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха в течение суток -4..+2°С.

24 декабря погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. На большей части территории пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -1..-7°С, ночью при прояснениях до -9°С, днем по крайнему юго-западу страны местами 0..+2°С.