Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 декабря Облачно. На большей части территории снег, мокрый снег, по юго-западу страны с дождем. Местами туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -5°С до +1°С. В Минске: Временами снег, мокрый снег (вероятность осадков 80-90%). Местами по городу слабые туман и гололед. Температура воздуха: утром -5..-7°С, днем -3..-5°С, вечером -1..-3 °С.

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▪ Опубликовано 21.12.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33062 | Новости в RSS.

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