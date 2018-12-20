На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров, на отдельных их участках лед непрочный

В истекший период (15-19 декабря) возобновились ледообразовательные процессы на реках бассейнов Немана и Вилии, здесь в настоящее время отмечаются в основном забереги и шугоход. На реках бассейна Западного Буга ледяные образования отсутствуют. Ледостав, местами с полыньями наблюдается на большем протяжении Западной Двины, Днепра и Березины, отдельных участках Немана, Сожа и Припяти, толщина ледяного покрова составляет 8-16 см.

На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров толщиной 4-18 см, на отдельных их участках лед непрочный.

На реках наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-12 см, резкие - до 29 см за сутки, обусловленные зажорами льда.

В ближайшие дни на реках страны сохранятся колебания уровней воды, ледовая обстановка существенно не изменится.