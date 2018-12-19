Прогноз на 20-22 декабря. Завтра - без существенных осадков

20 декабря погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..-11°С, местами при прояснениях -12..-16°С, максимальная - в середине дня от -3°С по западу до -10°С по востоку страны. Атмосферное давление будет падать.

21 декабря погодные условия в нашей стране будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. На большей части территории республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем по юго-западу с дождем. В отдельных районах туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5 -12°С, максимальная - днем от -5°С по северо-востоку до +2°С по юго-западу страны.

22 декабря Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона, смещающегося через южные районы Балтийского моря на Калининградскую область. Ожидаются продолжительные осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная - днем -3..+3°С, по Брестской области до +5°С.