Прогноз погоды по Беларуси на день 19 декабря

Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег. Местами слабые туман и изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный слабый. Максимальная температура воздуха будет колебаться от -2°C по западу до -11°C по востоку страны. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Слабые туман и изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -5..-7°C.