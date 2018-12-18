Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 декабря Облачно, по востоку с прояснениями. В западных и центральных районах снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -2 -8°С. В Минске: временами снег (вероятность осадков более 90%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха: утром -5.-7°С, днем -5..-7°С, вечером -5..-7 °С.

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▪ Опубликовано 18.12.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33052 | Новости в RSS.

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