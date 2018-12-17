Прогноз погоды на 18-20 декабря. 19-20 декабря погоду будет определять западная периферия холодного антициклона

18 декабря погоду Беларуси в основном будет определять малоподвижный атмосферный фронт, лишь по востоку республики – область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно, по востоку с прояснениями. В западных и центральных районах снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -3 -9°С, ночью по востоку при прояснениях до -10..-12°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

19-20 декабря погоду будет определять западная периферия холодного антициклона с центром над Поволжьем.

19 декабря в отдельных районах республики пройдет кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -5..-12°С, при прояснениях до -15..-18°С, максимальная - днем от -2°С по западу страны до -10°С по востоку.

20 декабря в отдельных районах республики возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -7..-14°С, при прояснениях -15..-18°С, максимальная - днем -4..-11°С.