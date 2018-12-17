Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 декабря Облачно. Преимущественно по западной половине снег, местами сильный снег, слабая метель, на дорогах - снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха -1..-7°С. В Минске: снег (вероятность осадков 80-90%). Слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха: утром -3..-5°С, днем -3..-5°С, вечером -4..-6°С.

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▪ Опубликовано 17.12.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33049 | Новости в RSS.

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