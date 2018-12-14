Метеоновости
В ближайшие дни ледообразовательные процессы на водных объектах возобновятся
В истекший период (11-13 декабря) погодные условия способствовали разрушению льда на реках, в результате чего ледяные образования отсутствуют почти полностью на реках бассейнов Немана, Вилии и Западного Буга, а также на Западной Двине у г. Полоцк, Припяти у г. Пинск и некоторых малых реках. В настоящее время ледостав с полыньями сохраняется на большем протяжении Западной Двины, Днепра и Березины, отдельных участках Сожа и Припяти. На водоемах наблюдается таяние ледяного покрова, выходить на лед опасно.
На реках наблюдается в основном рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-23 см.
В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды. В связи с понижением температуры воздуха ледообразовательные процессы на водных объектах страны возобновятся.
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▪ Опубликовано 14.12.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33043
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