В ближайшие дни ледообразовательные процессы на водных объектах возобновятся

В истекший период (11-13 декабря) погодные условия способствовали разрушению льда на реках, в результате чего ледяные образования отсутствуют почти полностью на реках бассейнов Немана, Вилии и Западного Буга, а также на Западной Двине у г. Полоцк, Припяти у г. Пинск и некоторых малых реках. В настоящее время ледостав с полыньями сохраняется на большем протяжении Западной Двины, Днепра и Березины, отдельных участках Сожа и Припяти. На водоемах наблюдается таяние ледяного покрова, выходить на лед опасно.

На реках наблюдается в основном рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-23 см.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды. В связи с понижением температуры воздуха ледообразовательные процессы на водных объектах страны возобновятся.