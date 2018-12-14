Прогноз на 15-17 декабря. Ожидается понижение температурного фона

15 декабря погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается преобладание облачной погоды. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный слабый до умеренного. Температура воздуха в течение суток 0..-6°С. Атмосферное давление будет расти.

16-17 декабря восточная половина республики будет находиться на периферии холодного скандинавского антициклона, преимущественно по западной половине страны скажется влияние фронтального раздела.

16 декабря ночью без существенных осадков, утром и днем по западу кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, по востоку при прояснениях до -11°С, максимальная - днем -1..-7°С.

17 декабря ночью в западных, а днем и в центральных районах страны пройдет кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в течение суток -3..-10°С, ночью по востоку страны при прояснениях до -12..-15°С, днем в западных районах 0..-2°С.