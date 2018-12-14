Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 14 декабря Облачно. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха 0.. -3. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром и днем -1.. -2, вечером -2.. -3.

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▪ Опубликовано 14.12.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33040 | Новости в RSS.

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