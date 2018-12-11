Сегодня, 11 декабря (вторник), в период с 19.00 до 23.00 на большей части территории республики ожидаются туманы, которые сохранятся в течение ночи и утром 12 декабря. Видимость в тумане 100-500 м.

Сегодня, 11 декабря (вторник), в период с 20.00 до 23.00 в Минске ожидается туман, который сохранится в течение ночи и утром 12 декабря. Видимость в тумане 100-500 м.



Оранжевый уровень опасности.