Метеоновости
Сегодня, 11 декабря (вторник), в период с 19.00 до 23.00 на большей части территории республики ожидаются туманы, которые сохранятся в течение ночи и утром 12 декабря. Видимость в тумане 100-500 м.
Сегодня, 11 декабря (вторник), в период с 20.00 до 23.00 в Минске ожидается туман, который сохранится в течение ночи и утром 12 декабря. Видимость в тумане 100-500 м.
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▪ Опубликовано 11.12.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33030
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