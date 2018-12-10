Сегодня, 10 декабря (понедельник), в период с 13.00 до 18.00 на большей части территории республики и Минской области ожидаются туманы, которые сохранятся в течение ночи и утром 11 декабря. В Минске наблюдающийся по городу туман сохранится сегодня до конца дня и в течение ночи 11 декабря. Видимость в туманах 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.