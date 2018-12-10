Прогноз на 11-13 декабря. Осадки, в основном мокрый снег. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица

11 декабря ночью погодные условия Беларуси будут определять атмосферные фронты, днем – область пониженного атмосферного давления и влажная воздушная масса. Ожидается облачная погода. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах осадки, в основном мокрый снег. Местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного. Температура воздуха в течение суток -3..+3°С. Атмосферное давление будет расти.

12 декабря республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтальных разделов, связанных с южным циклоном с центром над Харьковской областью. Ночью местами пройдет кратковременный снег, днем на большей части территории снег, мокрый снег, по юго-востоку слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная - днем -3..+2°С.

13 декабря преобладающее влияние на погоду будут оказывать фронтальные разделы, связанные с циклоном, центр которого переместится на Киевскую область. Во многих районах будет идти снег, мокрый снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный, порывистый. Температура воздуха в течение суток -4..+2°С.