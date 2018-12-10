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Погодные условия будут способствовать разрушению льда на водных объектах
В истекший период (6-9 декабря) на водных объектах страны происходило таяние ледяного покрова, в связи с чем очистились от ледяных образований Вилия, Западная Двина в районе г. Полоцк, нижнее течение Немана, большинство их притоков, а также отдельные притоки Березины и Припяти.
В настоящее время ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Березине, Припяти, отдельных участках Западной Двины, Днепра и Сожа, местами отмечается вода на льду. На водоемах наблюдается ледяной покров, однако структура льда неоднородна, выходить на лед опасно.
На реках преобладает рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-14 см. В ближайшие дни рост уровней воды на реках сохранится. Погодные условия будут способствовать разрушению льда на водных объектах страны.
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▪ Опубликовано 10.12.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33022
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