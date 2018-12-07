Прогноз погоды на 8-10 декабря. республика будет находиться под влиянием циклона с центром над Балтийским морем и его атмосферных фронтов

8 декабря погоду Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-6°С, максимальная - в середине дня -3..+2°С; в западных районах ночью 0..+2°С, днем +3..+5°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

9-10 декабря республика будет находиться под влиянием циклона с центром над Балтийским морем и его атмосферных фронтов.

9 декабря ночью на большей части, днем местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная - днем -2..+4°С.

10 декабря временами осадки (мокрый снег, дождь), ночью и утром по востоку местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная - днем от -1°С по востоку до +5°С по юго-западу.