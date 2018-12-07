Прогноз погоды по республике на день 7 декабря

Облачно с прояснениями. В западных и центральных районах страны осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами гололед, слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха будет колебаться от -5°C по востоку до +4°C по западу страны. В Минске: временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь) (вероятность осадков 70-80%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром -3.. -5°C, днем и вечером 0.. -2°C.