Метеоновости
Прогноз погоды по республике на день 7 декабря
Облачно с прояснениями. В западных и центральных районах страны осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами гололед, слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха будет колебаться от -5°C по востоку до +4°C по западу страны. В Минске: временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь) (вероятность осадков 70-80%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром -3.. -5°C, днем и вечером 0.. -2°C.
Поделиться новостью «Прогноз погоды по республике на день 7 декабря»
▪ Опубликовано 07.12.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33015 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз погоды по республике на день 7 декабря».