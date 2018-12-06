Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 декабря Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -4..+1°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром -2..-3, днем -1..-3, вечером -3..-5.

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▪ Опубликовано 06.12.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33012 | Новости в RSS.

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