На водоемах отмечается тонкий ледяной покров, выходить на лед опасно

В настоящее время на реках бассейнов Западной Двины, Днепра, Березины, Сожа и Припяти почти повсеместно установился ледостав и ледостав с полыньями, отмечается вода на льду. На реках бассейнов Вилии, Немана и Западного Буга наблюдаются в основном забереги. На водоемах отмечается тонкий ледяной покров, выходить на лед опасно. На большинстве рек страны происходит рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-18 см.

В ближайшие дни погодные условия будут способствовать повышению уровней воды на реках и замедлению ледообразовательных процессов.