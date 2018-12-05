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На водоемах отмечается тонкий ледяной покров, выходить на лед опасно
В настоящее время на реках бассейнов Западной Двины, Днепра, Березины, Сожа и Припяти почти повсеместно установился ледостав и ледостав с полыньями, отмечается вода на льду. На реках бассейнов Вилии, Немана и Западного Буга наблюдаются в основном забереги. На водоемах отмечается тонкий ледяной покров, выходить на лед опасно. На большинстве рек страны происходит рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-18 см.
В ближайшие дни погодные условия будут способствовать повышению уровней воды на реках и замедлению ледообразовательных процессов.
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▪ Опубликовано 05.12.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33010
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