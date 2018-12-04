Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 декабря Облачная погода. Временами осадки (дождь, в отдельных районах с мокрым снегом). Местами туман, гололед. На дорогах скользко. Ветер южный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..+6 °С. В Минске: временами осадки (в основном дождь)(вероятность осадков 80-90%), слабые туман, гололед. На дорогах скользко. Температура воздуха: утром 0 ..-1°С, днем +1..+3°С, вечером 0..+2°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 4 декабря »

▪ Опубликовано 04.12.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33004 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 4 декабря ».