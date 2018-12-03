Прогноз на 4-6 декабря. Погодные условия будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса

4 декабря погодные условия Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и теплая воздушная масса атлантического происхождения. Ожидается облачная погода. Временами осадки (дождь, по восточным, а ночью и по центральным районам с мокрым снегом). Слабый туман. По восточной половине страны местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный: ночью порывистый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от -5°С по востоку до +4°С по западу страны; максимальная - в середине дня 0..+6°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

5 декабря ночью сохранится влияние фронтальных разделов, в дневные часы скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ночью местами туман. Ветер юго-западный, западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная - днем -2..+3°С.

6 декабря республика будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в воздушной массе североатлантического происхождения. Местами ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная - днем -3..+2°С.